В Украине разгорелся скандал из-за отставки генерала: СМИ показали документ

Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк написал заявление на имя президента Украины Петра Порошенко, в котором объясняются вынужденные причины подачи в феврале этого года рапорта об отставке.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

"Последние действия президента говорят о том, что он считает себя единоличным защитником страны. Он также считает, что только он лично обеспечил дипломатическую поддержку. Это далеко не так. Это оскорбительно слышать не только для меня, но и для тысяч военных, которые сохраняют мир, а также для десятков и сотен дипломатов, которые служат на благо Украины", - сказал Кондратюк.

По его оценкам успех дальнейшего противостояния Украины с Россией во многом уже зависит, не столько от личного опыта будущего президента, сколько от его честности и искреннего желания продолжить эту борьбу за независимость и готовности проводить необходимые важные реформы.

"Ключевым фактором успеха президента в сегодняшней ситуации должны стать его кадровая политика в назначении профессионалов и его доверие в делегировании им полномочий", - добавил он. "Один в поле не воин, даже если он президент" - сказал Кондратюк.

Напомним, Валерий Витальевич Кондратюк – кадровый украинский военный, разведчик, генерал-лейтенант. Прошел путь от офицера до руководителя спецслужб. В период с 2014 по июль 2016 был начальником департамента контрразведки СБУ, с августа 2016 по октябрь 2017 возглавлял Главное управление разведки МО Украины.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин освободил от должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС, а также произвел ряд назначений в правоохранительных органах.