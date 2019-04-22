В "Народном фронте" рассказали о проведенных при президенте Порошенко реформах

"Народный фронт" поблагодарил президента Петра Порошенко за пять лет совместной работы.

Об этом на согласительном совете сказал руководитель фракции Максим Бурбак.

"Хочу отметить персональный взнос Петра Порошенко в те положительные и небывалые преобразования, которые прошла Украина за предыдущие пять лет. От себя лично, от фракции "Народный фронт" и от лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка хочу поблагодарить Петра Порошенко за 5 лет совместной работы", - подчеркнул руководитель фракции.

Он отметил, что значительная часть достижений Украины с 2014 года была инициирована и реализована правительством Арсения Яценюка и продолжена премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Безвиз, энергетическая независимость, защита украинского языка, противодействие российской пропаганде, санкции против России, макроэкономическая и финансовая стабильность, приоритетное финансирование украинской армии, реформа образования и МВД. Это те результаты, которыми всегда будет гордиться "Народный фронт", - подчеркнул Бурбак.

Он также отметил, что выборы президента прошли демократично.

"Высокая гражданская активность на выборах является подтверждением веры людей в будущее нашей страны. Наша нация не раз демонстрировала, что будет бороться за свои идеалы до победы. Это должен осознавать каждый из нас. Об этом должен помнить следующий президент", - отметил народный депутат.