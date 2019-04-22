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В "Народном фронте" рассказали о проведенных при президенте Порошенко реформах

понедельник, 22 апреля 2019, 14:42
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"Народный фронт" поблагодарил президента Петра Порошенко за пять лет совместной работы.

Об этом на согласительном совете сказал руководитель фракции Максим Бурбак.

"Хочу отметить персональный взнос Петра Порошенко в те положительные и небывалые преобразования, которые прошла Украина за предыдущие пять лет. От себя лично, от фракции "Народный фронт" и от лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка хочу поблагодарить Петра Порошенко за 5 лет совместной работы", - подчеркнул руководитель фракции.

Он отметил, что значительная часть достижений Украины с 2014 года была инициирована и реализована правительством Арсения Яценюка и продолжена премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Безвиз, энергетическая независимость, защита украинского языка, противодействие российской пропаганде, санкции против России, макроэкономическая и финансовая стабильность, приоритетное финансирование украинской армии, реформа образования и МВД. Это те результаты, которыми всегда будет гордиться "Народный фронт", - подчеркнул Бурбак.

Он также отметил, что выборы президента прошли демократично.

"Высокая гражданская активность на выборах является подтверждением веры людей в будущее нашей страны. Наша нация не раз демонстрировала, что будет бороться за свои идеалы до победы. Это должен осознавать каждый из нас. Об этом должен помнить следующий президент", - отметил народный депутат.

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