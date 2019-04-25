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Рада решает судьбу закона о языках: онлайн трансляция

четверг, 25 апреля 2019, 09:55
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В четверг, 25 апреля Верховная Рада рассмотрят законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Пленарное заседание начнется в 10:00, а финальное голосование ожидается в 11:00.

Смотрите онлайн-трансляцию из Вреховной Рады

Также смотрите трансляцию митинга под Верховной Радой.

В связи с заседанием в ВР активисты призывают граждан прийти под здание парламента в день голосования. Сторонники принятия закона считают, что он не нарушает прав украинцев, так как направлен исключительно на развитие и защиту государственного языка.

Напомним, в первом чтении Рада приняла документ 4 октября 2018. Подготовка "языкового" законопроекта ко второму чтению длилась около четырех месяцев. За это время комитет ВР по вопросам культуры и духовности обработал более две тысячи поправок, поступивших от народных депутатов. Документом предлагается, в частности, создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка и ввести должность уполномоченного по защите государственного языка. Во второе чтение проекта закона парламентарии вошли 28 февраля.

Как сообщал "Апостроф", в "Народном фронте" пояснили важность принятия закона о государственном языке.

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