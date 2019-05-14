Генпрокуратура объявила подозрение скандальному экс-министру

ГПУ объявила о подозрении бывшему министру природных ресурсов Украины Николаю Злочевскому.

Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга, передает УНН.

"Мы нашли должностных лиц фирм Злочевского, получили от них определенный массив доказательств, и мы сейчас восстановили статью "отмывание грязных денег", объявили подозрение Злочевскому в установленном законом порядке, в связи с тем, что он не приходил на допрос, по почте. Сейчас ведем активные действия в этом направлении", - сказал генпрокурор.

Напомним, Злочевский оказался замешен в громком скандале с адвокатом президента США Дональда Трампа Джо Байденом, с которым, в свою очередь, оказался связан генпрокурор Украины Юрий Луценко. В частности, Злочевский был собственником компании, где работал Байден-младший. Байден занимал должность в совете директоров этой компании.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Луценко осмелел и вызывает в ГПУ экс-чиновников из окружения Порошенко.