Тимошенко поддержала решение Зеленского провести досрочные выборы в парламент

В парламентской фракции "Батькивщина" поддерживают решение президента Владимира Зеленского провести досрочные выборы в Верховную Раду, и планируют принять в них участие.

Об этом сообщила глава фракции Юлия Тимошенко у себя на странице в Facebook.

При этом лидер "Батькивщины" призвала нардепов Рады принять решения, которые ранее задерживались.

"Первое - надо принять безотлагательно новый закон о выборах. Нельзя идти на досрочные выборы по старой избирательной системе. Второе - поменять всех силовиков, Генерального прокурора, председателя Службы безопасности Украины, министра обороны. И это тоже должен сделать этот парламент. Потому что два месяца ждать еще до смены силовиков - это будет неправильно", - убеждена политик.

Также по мнению Тимошенко, эта Верховная Рада должна принять закон, который полностью готов к рассмотрению - о наказании за незаконное обогащение, а также решить вопрос о снижении тарифов.

"И думаю, что парламент готов к такой работе… Верю, что между демократическими, патриотическими силами и новым президентом может быть достигнуто взаимопонимание, и мы полностью готовы к сотрудничеству", - сказала она.