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Зеленскому дали урок эффективной дипломатии в Верховной Раде – эксперт

понедельник, 20 мая 2019, 10:13
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Фракция "Народный фронт", выйдя из коалиции, фактически спасла парламент от роспуска, которым грозил новоизбранный президент Владимир Зеленский.

Об этом написал журналист и блогер Сергей Тихий на своей странице в Facebook.

"Народный фронт вышел из коалиции… Ранее было нельзя, чтобы обеспечить 30-й день срока формирования коалиции уже после 14 июня. Эта дата, а не 27 мая дает 100% гарантии от роспуска. Ведь именно к 14.06.2019, по утверждению судьи Вовка, президент имеет право распустить "бескоалиционную" Раду… Собственно, единственный день и оставался - пятница ... Похвалим председателя фракции НФ Максима Бурбака. Его без преувеличения элегантное заявление о выходе из коалиции - образец эффективной дипломатии… Коалиция сделала много, но политическая конфигурация в стране изменились и парламента надо ей соответствовать, поэтому попробуем сформировать новую коалицию", - отметил он.

Журналист также рассказал и о вариантах дальнейшей стратегии Зеленского по вопросу сотрудничества с Верховной Радой. По его мнению, теперь у нового главы государства не останется другого пути, кроме переговоров.

"Украина не Венесуэла, все же, парламент и президент, которые делают вид, что оппонента не существует, - это у нас не пройдет. Значит - второй вариант - то договариваться. Работать надо начинать, проводить свои кандидатуры на ключевые посты в дипломатическом и сектора безопасности, влиять на изменения в избирательном (и не только в нем) законодательстве, готовиться к октябрьским выборам", - уточнил Тихий.

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