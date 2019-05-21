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В "Народном фронте" оценили вероятность роспуска Рады

вторник, 21 мая 2019, 11:31
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Заявление о роспуске Верховной Рады является политическим, а основания для роспуска парламента могут возникнуть лишь после завершения 30 дней для формирования новой коалиции.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время общения с журналистами под стенами Администрации Президента.

"Вчера получил официальное приглашение, согласно статье 90 Конституции Украины о проведении якобы консультаций по роспуску VIII созыва Верховной Рады. С собой захватил Конституцию Украины. Хочу ознакомить президента со статьями 83 и 90 Основного закона. Гарантом этой Конституции является президент, который вчера принимал присягу", - сказал он.

Нардеп добавил, что заявление о роспуске парламента "никакого отношения ни к закону, ни к Конституции не имеет".

Руководитель фракции "Народный фронт" напомнил, что 17 мая с трибуны парламента фракция объявила о своем выходе из коалиции.

"У нас есть новый президент, новая повестка дня, и под эту повестку дня надо формировать коалицию… С 17 мая начался отсчет 30 дней, который предусмотрен статьей 83 Конституции на формирование новой коалиции. Все основания для роспуска парламента могут были только после того, как пройдет 30-дневный срок… Я хочу президенту напомнить о статьях. Он как гарант Конституции не может подписывать такого указа", - отметил Бурбак.

Вместе с тем, Максим Бурбак подчеркнул, что даже если будут объявлены сомнительные досрочные парламентские выборы, политическая партия "Народный фронт" примет в них участие, чтобы отстаивать тот курс страны и реформы, которые отстаивала на протяжении 5 лет.

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