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Билецкий призвал Зеленского упростить получение гражданства для иностранных добровольцев

среда, 29 мая 2019, 13:48
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Лидер политической партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий раскритиковал решение президента Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили, он отметил, что в Украине есть более достойные претенденты на получение гражданства.

Об этом сообщается на канале "Национального корпуса" в Telegram.

В качестве примера Андрей Билецкий назвал 150 иностранцев-добровольцев, воюющих за Украину в зоне ООС, которые не смогли получить украинское гражданство за время президентства Петра Порошенко.

Политик подчеркнул, что процедура присвоения гражданства иностранным добровольцам – участникам АТО (ООС) сложная и чересчур бюрократизированная. Он рассказал историю 25-летнего россиянина Артема Широбокова, ветерана ООС с позывным "Есенин", воюющего на Донбассе за Украину.

Билецкий напомнил, что Артем Широбоков принимал активное участие в Революции Достоинства, а затем – в боях под Иловайском, в освобождении Мариуполя, Марьинки и Широкино. В ходе боевых действий доброволец получил тяжелое ранение, но при этом спас товарища. Политик подчеркивает, что после госпиталя молодой человек вернулся на фронт. При этом боевые заслуги бойца не смогли повлиять на решение Петра Порошенко, который отказался давать украинское гражданство "Есенину" и еще 149 иностранцам-добровольцам, вместо этого предоставив паспорт Саакашвили.

Народный депутат выразил опасение, что нынешний статус "нелегалов" для иностранцев – участников АТО несет много угроз - многие из них уже не могут вернуться в свою страну.

Билецкий предложил решить проблему, приняв закон об упрощенном получении украинского гражданства для участников АТО. Ответственность за принятие этого закона, по его мнению, нужно возложить на Владимира Зеленского. Билецкий утверждает, что подписи президента будет достаточно для утверждения закона.

Лидер политической партии "Национальный Корпус"подчеркнул, что Зеленский хорошо знаком с историей "Есенина" и других иностранных добровольцев, так как эта проблема обсуждалась во время iForum, на котором присутствовал президент. Тогда на рассказы о проблемах иностранных бойцов Владимир Зеленский отреагировал прохладно, сделав замечание, что эта информация не имеет отношения к теме форума.

На днях Владимир Зеленский издал указ, которым отменил решение президента Порошенко о лишении Михаила Саакашвили гражданства Украины. Указ был обнародован на сайте главы государства. Саакашвили утратил украинское гражданство в июле 2017 года. Причиной стало открытое против него уголовное дело в Грузии.

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