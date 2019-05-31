У президента обнародовали цензурированную стенограмму встречи с главами фракций Рады - Ляшко

Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал "кастрированной" опубликованную стенограмму консультаций лидеров фракций с президентом Владимиром Зеленским и потребовал выложить полную видеозапись этой встречи.

Об этом сообщила пресс-служба РПЛ, пишет "Информатор".

Политик подчеркнул, что Владимир Зеленский действует, как и его предшественники - вводит жесткую цензуру.

"Я прочитал стенограмму и точно помню, как сказал Зеленскому, о том, что если он будет нарушать Конституцию и законы Украины - его будут преследовать до конца жизни, как Пиночета, который умер под арестом. Кроме того, во время переговоров с лидерами фракций господин Богдан, который на тот момент не имел никакого официального статуса, постоянно дергал Зеленского, чтобы тот не сказал лишнего. По этому поводу я тоже сделал замечание, но и этого нет в стенограмме. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы была обнародована не "кастрированная" стенограмма, а полная видеозапись этой встречи", - заявил Ляшко.

Лидер РПЛ подчеркнул, что даже из обнародованной стенограммы для украинцев должно быть очевидно – президент Зеленский выступает против прозрачности и открытости власти.

"Я полчаса требовал у него включить прямую трансляцию и пригласить журналистов, ожидавших возле Администрации Президента результатов консультаций, чтобы вся страна видела, о чем договариваются в этих тайных кабинетах. Я требовал от Зеленского не нарушать Конституцию, изменить избирательную систему, отменить мажоритарку, дать ответ на вопрос о судьбе закона о языке, судьбе продажи земли, сотрудничестве с МВФ и отмене решения правительства о повышении цен на газ. Ни на один из этих вопросов Зеленский не ответил", - рассказал политик.

Олег Ляшко заметил, что рупором Владимира Зеленского выступают его бизнес-партнеры и предупредил украинцев о возможном реванше пророссийских сил.

"Что у Зеленского на уме - то у его бизнес-партнера Шефира на языке! Шефир в интервью сказал, что надо "отменить закон о языке, украинский язык убрать с телевидения и радио, Путин не маньяк, и мы с ним договоримся". Вот что думает сам Зеленский. Личности с пророссийским мышлением, которые дорвались к власти, и своими действиями ведут страну к новой революции и развалу, которые нарисовали в своем фильме "Слуга народа". Не может быть даже мысли о том, чтобы отменить закон о языке или договариваться с Путиным, потому что кто вернет жизнь десятков тысяч украинцев, которых убил Путин, и территории, которые он захватил? Я считаю, что это прямые доказательства пророссийского реванша, который воплощают Зеленский и его компания в новом парламенте", - считает Ляшко.

Ранее спикер парламента Парубий также раскритиковал стенограмму, опубликованную АП Зеленского.