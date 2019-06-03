СМИ рассказали о банковской афере экс-нардепа Скосаря

Бывший нардеп Игорь Скосарь, который сейчас является должником "Приватбанка" и "Укргазбанка", зарабатывает на банках с помощью афер с продажей недвижимости.

Об этом говорится в расследовании Натальи Мальцевой, передает "СтопКор".

Эксперт по банковским вопросам Виктор Медведь объяснил суть аферы. Специалист объясняет: должник, взявший 300 тысяч долларов, понимает, что он эти средства не отдаст, банк понимает, что он их никогда не получит. Схема выглядит следующим образом: должник обращается в факторинговое компанию, а факторинговая компания в интересах должника по существу выкупает объект за 20% стоимости и, опять же, перепродает его должнику.

"Сущность деятельности факторинговой компании, на которую выдается специальная лицензия - она покупает проблемный актив и дальше пытается что-то из этого актива заработать. Естественно, она покупает актив дешевле сумму денежных средств, которые она может получить. А банки, в основном, продают те активы, в которых они не видят перспективы ... в Киевской области дома, которые в 2008 году покупались за 300 тыс долларов, продаются, то есть можно выкупить право требования по этому кредиту примерно 20% от стоимости. то есть за 60 тысяч долларов то, что стоило 300 тысяч", - рассказал он.

Вот как это выглядит: например, вы взяли в банке 1 млн долларов США. Поскольку в банке вы имеете определенные связи, кредитный комитет принимает решение в вашу пользу даже несмотря на то, что у вас нет официального места работы или активов. Купили вы на эти деньги дом. Сам дом становится залогом. Полгода вы честно платите проценты по кредиту. А потом внезапно перестаете платить. Банк признает ваш кредит безнадежным и где-то за 2 года неудачных попыток взыскать с вас долг, и отдает ваш кредит в факторинговую компанию (в случае с Скосарем, связанную с ним). Компания покупает кредит с дисконтом, который может достигать и 70%. То есть ваша факторинговая компания выкупает у банка ваш же кредит, скажем, за 200 тысяч долларов. Получает дом, который был в залоге. И продает его якобы с торгов вашему же доверенному человеку. Результат - у вас есть дом, миллион долларов и списан кредит.

"На каком этапе может быть коррупция? Когда выдают кредит, не обеспеченный надлежащим залогом. По сути это фиктивный кредит, фиктивный залог", - пояснил эксперт.

В материале отметили, что в связи с тем, что Скосарь брал кредиты в государственных банках, то платить их придется рядовым вкладчикам этих банков.