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В "Народном фронте" прокомментировали очередную порцию фейков об Яценюке

понедельник, 03 июня 2019, 18:49
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В "Народном фронте" снова опровергли абсурдные фейки о выезде бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка за границу.

Так, на странице "Народного фронта" в Facebook было размещено фото Арсения Яценюка с заседания фракции НФ.

В заметке отмечается, что российские издания, в частности "Известия" и ряд других, опубликовали "абсурдный фейк о бывшем премьер-министре Украины Арсение Яценюке и его семье":

"Очередная ложь о том, что Арсений Яценюк уехал за границу, а члены его семьи имеют иностранное гражданство и паспорта", - отмечают в политсиле.

"Российские пропагандисты с тяжелого похмелья придумают новые детали. На этот раз в фейке упоминается паспорт Вануату ... Эта нелепая глупость традиционно перепечатывается продажными "интернет-заборами" в Украине. Организованный вал лжи накрывает в том числе абсолютно адекватных граждан, сея сомнения", - отмечают в пресс-службе партии.

В пресс-службе "Народного фронта" в очередной раз подчеркивают: "Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия проживает и работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют ... Предупреждаем: верить российской "киселевщине" и ее аффилированным медиа в Украине - вредно для здоровья", - говорится в сообщении "Народного фронта".

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