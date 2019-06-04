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"Батькивщина" призвала Раду дать президенту возможность выполнять его обязанности

вторник, 04 июня 2019, 12:05
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После избрания президента украинцы ожидают изменений в стране, в то же время парламент проводит политику блокировки - не дает возможности главе государства выполнять свои конституционные обязанности.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев с трибуны Верховной Рады.

"То, что сейчас происходит - попытка сорвать досрочные выборы и отказ назначить тех должностных лиц, которые, согласно Конституции, являются прямой сферой ответственности президента - это сознательное торможение изменений в Украине", - подчеркнул он.

Народный депутат выразил возмущение, что Зеленский осуществляет зарубежные визиты во время, когда не назначен новый глава МИД, а "материалы для Брюсселя ему готовил старый министр иностранных дел Климкин".

"Парламент, вместо того, чтобы заседание начать с отставки министра иностранных дел, министра обороны, председателя СБУ, делает в полупустом зале вид, что ничего не происходит", - добавил Соболев.

Поэтому позиция "Батькивщины" однозначна: есть конституционные полномочия, которые глава государства должен иметь возможность выполнять.

"И они не в том, как делить Антимонопольный комитет, другие регуляторы, чем занимался бывший президент. Есть прямые конституционные обязанности главы государства - вопрос иностранных дел, это вопросы обороны и вопросы СБУ. Надо немедленно сделать эти ключевые назначения. Мы обращаемся к парламенту: составьте график работы Рады таким образом, чтобы непрерывность власти была соблюдена - и в Конституции, и в законах Украины. Это лучший вариант, чтобы общество почувствовало изменения", - подытожил первый заместитель председателя фракции "Батькивщина".

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