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Управление внутреннего контроля ГБР выявило признаки коррупции у Трубы - СМИ

пятница, 07 июня 2019, 16:28
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Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба был пойман на коррупционных действиях.

Об этом сообщает издание "Резонанс" со ссылкой на имеющиеся документы и сообщения пресс-службы ГБР.

"Управление внутреннего контроля Государственного бюро расследований работает полгода и состоит всего из трех человек - руководителя Управления и двух специалистов-полиграфологов. По неизвестным причинам директором ГБР за все это время не представлены конкурсной комиссии квалификационные требования на должности работников внутреннего контроля, чем замедляется работа подразделения", - говорится в материале.

За время работы подразделения двумя полиграфологами было проведено 180 исследований с использованием полиграфа.

"Благодаря этому были выявлены лица, причастные к коррупционным преступлениям, сепаратизму и получены факты о негласном сотрудничестве потенциальных сотрудников ГБР со спецслужбами. 69 человек из состава ГБР были проверены по заявлениям и жалобам граждан, двое сотрудников по результатам проверок уволены за дискредитацию органа. В НАПК передано 4 материала на сотрудников за нарушение антикоррупционного законодательства в части заполнения декларации. на этом пока возможности подразделения заканчиваются бездействием директора ГБР Романа Трубы", - отметил руководитель Управления Богдан Чобиток.

Поэтому Управление внутреннего контроля задокументировало коррупционное правонарушение самого Трубы.

"3 июня 2019 я направил заявления в НАПК и Департамент защиты экономики Нацполиции, где прошу дать правовую оценку выявленным фактам незаконных действий, совершенных директором ГБР. Его действия содержат признаки коррупции и свидетельствуют о применении Романом Трубой двойных стандартов", - подчеркнул Чобиток.

Он отметил, что нарушения Трубы, связанные с покрытием им служебных нарушений руководителя патронатной службы ГБР Александра Удовиченко, в частности, его системных прогулов.

"Управление внутреннего контроля находится в прямом подчинении директора ГБР Романа Трубы, и, к сожалению, не может самостоятельно привлечь его или его людей к ответственности. Впрочем, задокументировать его незаконные действия и передать материалы в другие правоохранительные органы мы можем. Поэтому ждем решения по моим заявлениям", - констатировал он.

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