RU  UA  EN

пятница, 14 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

14 июня

11:13
От боевиков ДНР в Марьинку прилетели смертельные "сюрпризы": опубликованы фото
11:08
На грани новой балканской войны: Сербия выдвинула Западу условия сохранения мира
11:05
Стало известно, когда родит Снежана Бабкина: жена музыканта показала, как готовится к важному событию
10:59
Топ-боксер из Украины неожиданно получил престижную российскую награду
10:46
Савченко насмешила сети новым "убийственным" имиджем: опубликовано фото
10:36
Церковная война из-за Томоса: Филарет сделал новое заявление о ПЦУ и роли Порошенко
10:34
В Украине вскрыли нелегальное производство онкопрепаратов без лицензий
10:31
Низкие тарифы и экономика: Тимошенко назвала приемлемую для Украины программу МВФ
10:19
Годовщина катастрофы Ил-76 под Луганском: в сети делятся архивными фото и видео с погибшими бойцами
10:12
​Результаты ВНО 2019: названо количество выпускников, проваливших тесты
10:11
Тимошенко призвала президента обеспечить поддержку селян перед открытием рынка земли
10:03
​В Сирии нанесли воздушный удар по штабу с офицерами Путина: видео взрыва
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко призвала президента обеспечить поддержку селян перед открытием рынка земли

пятница, 14 июня 2019, 10:11
переглянути новину українською

Юлия Тимошенко рассказала, что планирует объяснить президенту Владимиру Зеленскому во время следующих встреч, какие опасности несет поспешное открытие рынка земли.

Об этом лидер "Батькивщины" заявила в эфире канала NewsОne, комментируя заявления лидера президентской партии о намерении снять мораторий на продажу земли.

"Огромные монополии в руках одного клана и при открытии рынка земли они просто присвоят ее. Если сейчас распродать землю, мы останемся без движущих составляющих экономики", - сказала она.

Тимошенко выразила надежду, что президент разберется в ситуации и не допустит продажи сельскохозяйственной земли, пока в Украине не укрепится мелкое и среднее фермерство.

"Нам нужно полностью изменить политику в агрокомплексе. Демонополизировать большие пласты земли, которые присвоили несколько семей. Нам нужно открыть нормальное кредитование для наших аграриев и не под залог земли. Нам нужно фермерам отдать землю, кредитовать по процентам, как в мире, 2-3% годовых, а не 20%. Также надо запустить переработку агропродукции, что принесет сотни миллиардов евро от экспорта готовой продукции, а не сырья. Надо сделать все, чтобы украинская земля приносила прибыль и экологическую продукцию", - отметила лидер "Батькивщины".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: