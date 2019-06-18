RU  UA  EN

вторник, 18 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

18 июня

15:30
СЕО "Укрлендфарминг" Бахматюк высказался по вопросу госфинансирования бизнеса и рыночной конкуренции
15:26
Певец Сергей Бабкин снова стал отцом: трогательное видео
15:25
"Батькивщина" планирует предложить президенту новую бюджетную политику для запуска изменений в стране
15:25
Игрок "Динамо" может перейти в европейский топ-клуб
15:22
​У Зеленского опять призвали Раду отложить внедрение рынка электроэнергии: названа причина
15:21
В России приговорили к огромным срокам крымских татар из Симферополя: фото
14:55
Искажения фактов и манипуляции: журналисты проанализировали ответ директора УНЛ на статью об игорном бизнесе
14:52
Автобус с украинцами попал в ДТП по дороге из Румынии: фото и видео
14:46
Руководитель фракции "Народный фронт" зарегистрировал проект о защите прав трудовых мигрантов
14:45
Курт Волкер женился на журналистке из Грузии: ранее она брала у него интервью
14:42
Арест Платини во Франции: появились новые подробности
14:32
​В Харькове жестоко наказали фанатов Путина и "русского мира": фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Батькивщина" планирует предложить президенту новую бюджетную политику для запуска изменений в стране

вторник, 18 июня 2019, 15:25
переглянути новину українською

Юлия Тимошенко призвала президента и его команду немедленно включиться в бюджетный процесс и готова предложить им принципиально новую бюджетную политику, бюджетную декларацию и государственный бюджет.

Об этом лидер "Батькивщины" заявила на брифинге по результатам согласительного совета, передает пресс-служба ее политической силы.

Председатель партии отметила, что люди ждут изменений относительно зарплат, тарифов, налогов, но правительство сорвало все сроки. Тимошенко убеждена, все эти проблемы решаются одним документом.

"До 1 июня правительство Гройсмана обязано был подать бюджетную декларацию на три года, в том числе и на следующий бюджетный год. Сейчас должен идти бюджетный процесс, который в корне изменил бы политику бедности, которая проводилась за последние 5 лет, сейчас каждую минуту из Украины на проживание и работу в другие страны выезжает 2 человека. Бюджетный процесс не ведется, представление бюджетной декларации сорвано", - пояснила она.

Лидер "Батькивщины" предупредила, что на следующий год и еще на 2 года вперед закладываются те же стандарты бедности, как и раньше.

"Если сейчас этот процесс не остановить, то на следующий год будут заложены минимальный прожиточный уровень, минимальные зарплаты и пенсии на низком уровне и люди не почувствуют изменений. Тогда вопрос: зачем были эти выборы?" - риторически спросила политик.

Именно поэтому Юлия Тимошенко обратилась к президенту и его команде с тем, чтобы они включились в процесс, иначе "мы получим бюджет на 2020 год, который "добьет экономику Украины и жизни людей".

"В этом и есть изменения, которые все ждут. Одних деклараций, рекламных плакатов и добрых слов в Интернете недостаточно, чтобы изменить страну. Следует действовать немедленно и мы готовы в этом помогать", - подчеркнула она.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: