"Батькивщина" планирует предложить президенту новую бюджетную политику для запуска изменений в стране

Юлия Тимошенко призвала президента и его команду немедленно включиться в бюджетный процесс и готова предложить им принципиально новую бюджетную политику, бюджетную декларацию и государственный бюджет.

Об этом лидер "Батькивщины" заявила на брифинге по результатам согласительного совета, передает пресс-служба ее политической силы.

Председатель партии отметила, что люди ждут изменений относительно зарплат, тарифов, налогов, но правительство сорвало все сроки. Тимошенко убеждена, все эти проблемы решаются одним документом.

"До 1 июня правительство Гройсмана обязано был подать бюджетную декларацию на три года, в том числе и на следующий бюджетный год. Сейчас должен идти бюджетный процесс, который в корне изменил бы политику бедности, которая проводилась за последние 5 лет, сейчас каждую минуту из Украины на проживание и работу в другие страны выезжает 2 человека. Бюджетный процесс не ведется, представление бюджетной декларации сорвано", - пояснила она.

Лидер "Батькивщины" предупредила, что на следующий год и еще на 2 года вперед закладываются те же стандарты бедности, как и раньше.

"Если сейчас этот процесс не остановить, то на следующий год будут заложены минимальный прожиточный уровень, минимальные зарплаты и пенсии на низком уровне и люди не почувствуют изменений. Тогда вопрос: зачем были эти выборы?" - риторически спросила политик.

Именно поэтому Юлия Тимошенко обратилась к президенту и его команде с тем, чтобы они включились в процесс, иначе "мы получим бюджет на 2020 год, который "добьет экономику Украины и жизни людей".

"В этом и есть изменения, которые все ждут. Одних деклараций, рекламных плакатов и добрых слов в Интернете недостаточно, чтобы изменить страну. Следует действовать немедленно и мы готовы в этом помогать", - подчеркнула она.