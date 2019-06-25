Сенченко рассказал о механизме юридического давления на Россию объединения "Сила права"

Дипломатическое и юридическое давление на Россию, арест активов страны-агрессора являются эффективными шагами для победы над агрессором, и объединение "Сила права" планирует двигаться в этом направлении.

Об этом рассказал в интервью "Укринформу" Андрей Сенченко, лидер избирательного объединения "Сила права".

"Мы предлагаем обществу простую и эффективную стратегию победы в этой войне, и для этого не нужно идти на безумные жертвы и гнать танковые колонны в Крым и Донбасс. Нужно давить на страну-агрессора не только военными методами, но и дипломатически, экономически, юридически, информационно. Ни предыдущая, ни нынешняя власть пока не обращает внимания на наши идеи, но мы, наверное, единственные, у кого есть реальные результаты юридической борьбы с РФ. В частности, уже сейчас арестовано российских активов на общую сумму 3,5 миллиарда долларов", - сообщил он.

Политик объяснил, что каждый украинский гражданин, пострадавший от российской вооруженной агрессии, от оккупации части страны, имеет право на компенсацию за причиненный ущерб. Активисты "Силы права" помогают пострадавшим украинскими гражданами бороться юридически против государства-агрессора.

"Государство в этом направлении ничего не сделало... даже не провело инвентаризацию ущерба, причиненного украинцам. Если вы зайдете на сайт нашего общественного объединения, то увидите там более 1000 судебных решений по вопросам убытков, причиненных украинцам в результате российской агрессии. Для того, чтобы вся эта деятельность была более успешной, для того, чтобы люди скорее получили компенсацию, нужно многое менять в украинской власти", - объяснил Сенченко участие "Силы права" в парламентских выборах.

Политик рассказал, что стратегия юридического наступления на оккупанта была разработана еще в 2014 году - позже, волонтерская деятельность переросла в общественное объединение.

"Мы работаем с пострадавшими гражданами, помогаем собрать все необходимые документы для того, чтобы подготовить иски против государства-агрессора. У нас работают 200 профессиональных юристов. Кстати, услуги бесплатные. Мы смогли дожать украинских парламентариев, чтобы они внесли изменения в закон, и освободили таких граждан от уплаты судебного сбора. А теперь мы создали партию ... опираемся на волонтерскую сеть, которая работала в общественном объединении "Сила права". Когда наша партия зайдет в парламент, мы будем знать, что делать - юридические механизмы давления на РФ давно отработаны… При этом украинские политики не должны забывать об угрозе пророссийских сил на политическом и информационном фронтах", - объясняет Сенченко.

"Сила права" показала действующий механизм. Из последних примеров - Соломенский районный суд Киева постановил взыскать с России более одного миллиона гривен в пользу журналистки Анны Андриевской. Иск Андриевская подала в суд именно по программе объединения "Сила права". Не нужно ждать, что РФ признает решение украинского суда - Украина имеет много соглашений о взаимодействии в сфере правосудия с большинством стран мира. Решение украинского суда может быть выполнено на территории стран, с которыми есть такие соглашения. Может быть арестовано любое имущество, принадлежащее российским государственным компаниям", - объясняет Сенченко.

Сенченко, до недавнего времени - один из главных соратников Тимошенко, специалист по оборонной тематике, позиционировался как кандидат на министра обороны от "Батькивщини". Недавно заявил о выходе из партии и создании собственного избирательного объединения – "Сила права".

Ранее стало известно о том, что "Сила права" Андрея Сенченко объединилась на парламентских выборах с общественным движением "Спільна справа", которое возглавляет Александр Данилюк. Цель избирательного объединения - формирование коалиции в будущей Верховной Раде вокруг 5 принципов, среди которых недопустимость капитуляции и российского реванша, готовящихся с целью снять с РФ ответственность за агрессию.