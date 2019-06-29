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Ни копейки не получили: в федерации конного спорта опровергли данные министерства о поддержке

суббота, 29 июня 2019, 16:59
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Всеукраинская федерация конного спорта опровергает финансовую поддержку со стороны Министерства молодежи и спорта, которая в 2019 году, согласно официальным данным министерства, на конный спорт в целом должна была составить 4,3 млн гривен.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Апострофу" отметила генеральный секретарь федерации Анна Скабард.

"Федерация на команду из Министерства ни копейки не получала. Поддержка и финансирование национальной сборной все это время происходит только за счет добровольных взносов. Это касается как поддержки спортсменов, так и экипировка, содержание лошадей и т.д.", - отметила она.

Об отсутствии финансирования говорит и нардеп Александр Онищенко, который был представлен на последних соревнованиях и уже несколько лет поддерживает федерацию.

"Они эти деньги просто поделили между собой. А министр делает только политические заявления в мой адрес", - отмечает Онищенко в комментарии нашему изданию.

Для разъяснения ситуации "Апостроф" обратился за комментарием к министру Игоря Жданова, однако он так и ответил.

В свою очередь, на связь с изданием вышел помощник министра Павел Бугаков, который отметил, что развитием конного спорта занимается профильная федерация в соответствии с договором с Министерством, при участии которой планируются и проводятся учебно-тренировочные сборы, и пообещал в скором времени разобраться с ситуацией по финансированию.

"Если вас беспокоит судьба и состояние развития конного спорта, в частности такой элитной и недешевой дисциплины, как конкур, то рекомендую обратиться к тем, кто непосредственно ответственный за ее развитие в Украине", - комментирует ситуацию Бугаков.

Напомним, в пятницу, 28 июня, Всеукраинская федерация конного спорта не своей странице в Facebook сообщила, что сборная команда Украины по препятствиям на соревнованиях в Будапеште получила путевку на Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Капитаном команды был назван нардеп Александр Онищенко, в то время, как по словам министра, министерство с августа 2016 и до настоящего времени не направляло и не финансировало участие нардепа в международных соревнованиях.

Однако, как сообщалось ранее, свое временное пребывание за пределами Украины Онищенко объяснял для Центральной избирательной комиссии именно участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину, в подтверждение чего предоставил письмо Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

Кроме того, по словам Онищенко, все это время он содержал национальную команду, а также возглавлял Федерацию конного спорта Украины.

На последних летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Онищенко отсутствовал, так как Министерство спорта во главе с министром Игорем Ждановым запретило ему представлять сборную. По мнению Онищенко, эти было связано с политическими мотивами.

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