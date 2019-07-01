Тимошенко призвала Верховную Раду немедленно принять законопроект о страховой медицине

Фракция "Батькивщина" настаивает на принятии в последние две недели работы действующего парламента законопроекта о страховой медицине.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Согласительного совета председателей парламентских фракций и групп, передает пресс-служба политической силы.

Лидер партии рассказала, что на днях она побывала в с. Германовка Киевской области, в больнице, которая еще три года назад обслуживала десятки сел вокруг. Сейчас - это полуразрушенная больница, где уволены врачи, где прекращен лечебный процесс.

"И так по всей Украине", - подчеркнула политик

Юлия Тимошенко также напомнила, что в Украине более 500 больниц закрыты, а 32 тысячи врачей и медперсонала "выброшены на улицу".

"И это медреформа? Прекратите медреформой называть геноцид украинской нации!" - заявила председатель партии.

Как отмечала Юлия Тимошенко, обязательное медицинское страхование существует в большинстве стран мира.

"Оно дает возможность тем, кто работает, получать страховку от работодателей, а те, кто не работает (пенсионеры, несовершеннолетние, безработные) - страховку за счет государства", - пояснила она.

Если не вводить страховую медицину, тогда "мы постоянно терять больницы, ФАПы и врачей, которые имеют зарплату в 5-7 раз меньше, чем в Польше, и которые будут выезжать за границу", убеждены в "Батькивщине".