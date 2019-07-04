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Мы будем блокировать продажу украинской земли и создадим условия для развития сел - Тимошенко

четверг, 04 июля 2019, 15:10
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Юлия Тимошенко считает, что защита земли от распродажи, предоставление адекватных условий для кредитования, увеличение количества фермерских хозяйств до уровня Польши и открытие собственного рынка продуктов - это путь развития агросектора Украины.

Об этом она заявила во время встречи с аграриями в Киеве.

Лидер "Батькивщины" убеждена, земля - уникальный потенциал для создания среднего класса в Украине.

Председатель партии отметила, что надо сделать так, чтобы из единоличников рождались фермеры, а из них - мощные сельхозпроизводители, а сельхозпроизводители чувствовали себя комфортно:

"Такой эволюционный ряд приведет нас к результату Польши, где 2-2,5 млн фермерских хозяйств (когда в Украине лишь 20-30 тысяч)", - говорит она.

Также для развития агросектора государство должно предоставлять максимальную поддержку фермеров и малых и средних сельхозпредприятий. В частности, речь идет о правовой защите земли крестьян и предоставлении адекватных условий для кредитования на развертывания производства.

Так, заверила Юлия Тимошенко, надо изменить политику Нацбанка и предоставлять кредиты под 2-5% годовых, как в Европе, а не 20%, как сейчас у нас, и не под залог, а под страховку.

Следующие шаги для развития отрасли - единый налог на гектар земли, а также переход от сырьевой к переработанной продукции. И последнее, что нужно, по ее мнению, - продлить мораторий на рынок земли.

"Если сейчас новый парламент отменит мораторий на продажу земли и запустит дикий рынок, то пойдет массовая скупка земля для спекулятивных целей", - заявила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко предупредила, что ее команда сделает все, чтобы донести эту информацию и уберечь от распродажи земли партии "Слуга народа" и "Голос".

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