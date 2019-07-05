Новое правительство сможет показать быстрый результат с экономической программой Таруты – эксперт

Чтобы продемонстрировать свою эффективность, новое коалиционное правительство, вероятно, возьмет за основу Доктрину сбалансированного экономического развития "Украина-2030" Сергея Таруты, лидера партии "Основа", который идет на парламентские выборы в первой пятерке партии "Батькивщина".

Такое мнение в эфире 112 канала высказала политический эксперт Александра Решмедилова.

"С высокой вероятностью, следующая коалиция будет состоять из трех ключевых игроков: партий "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина". Команда Юлии Тимошенко усилилась мощными кадрами, которые готовы войти в состав следующего правительства. Речь, в частности, о Сергее Таруте, который сейчас идет по списку "Батькивщины". Он представил экономическую программу "Украина-2030", которую наряду с "Новым курсом" новое коалиционное правительство, вероятно, возьмет за основу, чтобы быстро продемонстрировать реальные результаты в развитии экономики", - считает Решмедилова.

Партии "Основа" и "Батькивщина" заявили об объединении усилий и совместном походе на досрочные парламентские выборы.