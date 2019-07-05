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"Оппоблок" имеет план по объединению страны и обеспечению защиты прав нацменьшинств - Вилкул

пятница, 05 июля 2019, 16:33
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"Оппозиционный блок" провел в Ужгороде форум "Языки нацменьшинств, религия, мультикультурность", в нем приняли участие представители органов местного самоуправления Закарпатья, восточных, центральных и южных регионов Украины, представители национальных меньшинств, эксперты, представители религиозных и культурных организаций.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

На Форуме выступил один из лидеров "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Украина - мультинациональное и мультикультурное государство. В этом наша сила, а не слабость. В рядах "Оппозиционного блока" мэры и представители местного самоуправления, депутаты, общественники, которые представляют все регионы нашей страны. Мы объединим Украину, которую власть раскалывала вопросами языка, веры и истории. Чтобы прикрыть непрофессионализм, власть натравливала людей друг на друга. Мы выступаем в защиту прав всех народов, населяющих Украину. Это касается прав свободно говорить на своем родном языке и получать на нем образование, иметь возможность без ограничений исповедовать свои национальные конфессии", - сказал он.

Он отметил, что консолидирующая идея заключается в создании богатой и сильной Украины, в которой есть место каждому, кто считает себя гражданином страны. Для этого у "Оппозиционного блока" есть детальная программа и разработанные законопроекты.

"Стране нужна реальная децентрализация, в том числе культурная и гуманитарная. Это значит, что люди на местных референдумах сами будут определять, какие праздники им праздновать, какие памятники ставить и на каком языке учить детей. При этом, государственным остается украинский язык", - отметил он.

Мэр Ужгорода Богдан Андреев, представитель "Оппозиционного блока" подчеркнул, что Ужгород показывает пример, как многие национальности могут жить в мире и обогащать друг друга.

"Город Ужгород и Закарпатская область могут быть примером для всей Украины - как более 100 национальностей Закарпатья могут свободно использовать свой язык, свои культурные традиции", - сказал Андреев.

Выступающие на Форуме отметили политику власти, которая приводила к ущемлению интересов венгров, словаков, русских, ромов, наравне с украинцами, населяющими этот регион.

Первый заместитель главы облсовета, заместитель главы Закарпатской областной организации "КМКС" Партия венгров Украины" Иосиф Борто отметил, что у всех граждан Украины должны быть равные возможности для получения образования на родном языке.

Ранее реформа образования и языковой закон Порошенко-Парубия стали причиной обострения дипломатических отношений Украины и Венгрии.

"Реальная защита прав национальных меньшинств позволит восстановить дружественные отношения со странами-соседями", - отметил Вилкул.

По итогам Форума была принята резолюция. В ней говорится о том, что одной из первоочередных задач нового парламента является реализация программы "Оппозиционного блока", направленной на отмену ряда законов и реформ, а также защита прав национальных меньшинств. Ключевым положением резолюции стал пункт о необходимости восстановления в Украине мира и гражданского согласия.

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