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"Батькивщина" имеет команду профессионалов, которые готовы действовать - Тимошенко

понедельник, 08 июля 2019, 16:03
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Для того чтобы люди скорее почувствовали изменения к лучшему в своей жизни, Украине нужна коалиция действий, а не мечт, и команда профессионалов, которые знают, что и как делать.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала "112-Украина", отметив, что она настроена на "кропотливую, прагматическую, ежедневную, технократическую работу".

По словам лидера "Батькивщины", ее политическая сила уже имеет проверенную команду, которая доказала свою способность обеспечивать результат.

Председатель партии напомнила, что накануне выборов политики, которые стремятся избежать ответственности, пытаются "перекраситься", изменить если не партию, то ее название.

"Даже слово специальное придумали -" ребрендинг ". Я горжусь, что мы ни разу не меняли название партии. Мы - "Батькивщина" - были и есть, и отвечаем за каждое наше действие", - подытожила Юлия Тимошенко.

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