Тимошенко призвала уполномоченные органы обжаловать приговор Маркиву в итальянском суде

Юлия Тимошенко призвала руководство государства, полномочных и компетентных лиц немедленно и безотлагательно подать все необходимые апелляции на приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Как отметила на своей странице в Facebook лидер "Батькивщины", надо предпринять все возможные шаги для освобождения нашего бойца и гражданина: "Тем более, когда речь идет о человеке, который сам встал на защиту страны в трудные минуты".

Она напомнила слова Виталия Маркива, который сказал на суде: "Я обычный солдат, патриот, который всегда будет защищать Украину".

Председатель партии призвала активнее защищать украинских воинов.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.