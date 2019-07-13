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Украинцы должны получать немедленную медпомощь без уплаты поборов - Тимошенко

суббота, 13 июля 2019, 13:37
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Украинцы должны получать немедленную медицинскую помощь без уплаты "поборов", а общее медстрахования позволит получать качественное и доступное лечение.

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время пребывания в Чернигове.

Лидер "Батькивщины" отметила: то, что сейчас происходит в медицине - "это не реформа, а это уничтожение украинцев".

Она также напомнила, что за последние 5 лет ликвидированы почти 500 больниц и поликлиник, 1633 ФАПы, почти 70 тыс. врачей выехали за границу, а 32 тыс. - уволены, а смертность уже вдвое больше рождаемость, отметила она.

Политик убеждена, введение обязательного медицинского страхования - это именно то, что сохранит нашу систему здравоохранения. По этой системе, которая успешно работает во многих европейских странах, работодатель оплачивает страховку для своих работников (получая за это налоговую скидку), а государство - для неработающих, пенсионеров и детей.

Соответствующий закон подавался "Батькивщиной" в парламент, но за несколько лет так и не был рассмотрен.

За это время новая система уже могла бы заработать. Теперь ситуацию надо исправлять немедленно, и это станет одним из первых задач нового правительства, которое будет работать в интересах людей, подытожила Юлия Тимошенко.

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