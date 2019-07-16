Тимошенко назвала образование главным приоритетом в Украине

Лидер партии "Батькивщина" считает развитие образования главным приоритетом государственной политики.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время пребывания в общеобразовательной школе в с. Бельковцы на Житомирщине, где планируют закрыть старшие классы, а впоследствии могут закрыть и саму школу.

По ее мнению, образование должно быть доступным для всех и не может зависеть ни от состоятельности родителей, ни от того, где живет ребенок. "Батькивщина" планирует и дальше бороться против закрытия школ в сельской местности.

Как отметила председатель партии, сейчас идет масштабное сокращение образовательных учреждений - по 5 лет по всей Украине закрыто 1500 школ, уволены 22 тысяч учителей и преподавателей.

"Мы не допустим сокращения образовательных учреждений", - заявила лидер "Батькивщины" и отметила, что для того чтобы уберечь людей от недостатка образовательных учреждений, нужна правильная экономическая политика, чтобы "села имели перспективы развития".

Юлия Тимошенко отметила, что после выборов "Батькивщина", в зависимости от своего присутствия в Раде, намерена отстаивать интересы избирателей в образовательной и многих других сферах.