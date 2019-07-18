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Не прошел испытательный срок: в Кабмине решили уволить главу ГАСИ Кузьмина

четверг, 18 июля 2019, 13:01
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Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко подписал представление в Кабинет Министров о непрохождении испытательного срока председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Зубко сообщил, что испытательный срок длился три месяца, в течение которых Сергей Кузьмин не смог выполнить поставленные перед ним задачи, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития.

"Электронный кабинет застройщика не внедрен, реструктуризация ГАСИ не подготовлена. И самое главное - увеличение в последнее время отказов в строительстве - с 20% до 70%. Плюс - непредоставление главе ГАСИ доступа к государственной тайне в связи с представлением им ложных сведений о себе", - отметил Геннадий Зубко.

"Мы проанализировали состояние выполнения задач и ситуацию на строительном рынке, которая является катастрофической по количеству обращений и отказов. Поэтому я подготовил именно такое представление. Рассчитываю, что Кабинет Министров его рассмотрит согласно процедуре и примет соответствующее решение", - подчеркнул он.

Как сообщалось, правительство в конце марта 2019 года по итогам конкурса назначило главой ГАСИ Сергея Кузьмина, который с января 2016 года по конец января 2019 года возглавлял госпредприятие "Специализированная государственная экспертная организация - Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы" ("Укргосстройэкспертиза"). На должность главы ГАСИ, помимо Кузьмина, претендовали еще три кандидата. Сам Кузьмин претендовал также на должность главы Госгеонедр.

Член Украинской академии архитектуры и эксперт в сфере строительства Виктор Глеба в своем блоге на Цензор.НЕТ написал о достижениях Кузьмина на посту.

"Новый глава ГАСИ Сергей Кузьмин сделал выводы и решил не бороться с мафией, а ее возглавить. Сначала взялся за Одесскую область, а теперь и за Харьковскую", - отмечал он.

По его словам от исполнения обязанностей руководителя Департамента ГАСИ в Харьковской области была отстранена Иванская, которая высказывала протесты решениям главы ГАСИ, а вместо нее назначен Пальченков.

"С первых дней работы Пальченков начал делать все, чтобы угодить высшему руководству - душить строительный бизнес и устанавливать тарифы. Эти факты можно проверить через электронную систему регистрации разрешительных документов, которая должна была стать барьером против коррупции, а теперь работает в ручном режиме. Присвоение номеров происходит только по отмашке из Киева. И не важно что и как ты строишь, главное занес ли куда надо... В результате почти все строительство в Харьковской области сейчас приостановлено, а строят только те, кто согласился с тарифами из-за сроков по сдаче объектов", - писал Глеба.

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