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Молодые акулы пожирают старых: соцсети бурно обсуждают новую инициативу партии Зеленского

четверг, 25 июля 2019, 10:02
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В сети активно обсуждают заявление кандидатки в народные депутаты от партии "Слуга народа", члена Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Красносельской об антикоррупционных законах.

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ".

Так, Красносельская поделилась первоочередными антикоррупционными инициативами, которые должна принять Верховная Рада Украины IX созыва.

"Среди первоочередных инициатив... это необходимость сфокусировать антикоррупционный суд на дела топ-коррупции, иначе увы, у нас снова может быть проблема - заблокированный тысячами дел суд, который просто не может уделить первоочередное внимание тем делам, ради которых он и создавался. Например, бывшего председателя Государственной фискальной службы и т.д. Поэтому среди первого - антикоррупционный суд должен быть сфокусирован на делах топ-коррупции", - сказала она.

Также среди антикоррупционных инициатив "Слуги народа" - возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и введение инструмента гражданской конфискации незаконных активов чиновников.

Кроме того, один из первоочередных шагов - перезагрузка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Мы все видим, что ввело НАПК, свою так называемую автоматическую проверку деклараций, которая в действительности автоматической не является. Не ввели - от этого количество проверенных деклараций, качество проверок, увы, не изменилась. Соответственно, наш план ... перезагружать НАПК - один из первых шагов, выбирать нового одного ответственного руководителя НАПК по процедуре, схожей с подбором судей Антикоррупционного суда, ибо это та процедура, которая сработала", - рассказала Красносельская.

Она подчеркнула, что эти шаги должны внедряться параллельно с Антикоррупционной стратегией на 2019-2023 годы.

"Для нас на самом деле вопрос, нужна антикоррупционная стратегия, не нужна, вообще не стоит. Могу проинформировать, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, который собирался на прошлой неделе, уже определил антикоррупционную стратегию одним из приоритетов работы до конца этого года", - проинформировала Красносельская.

В сети пользователи достаточно неоднозначно отреагировали на инициативу.

Напомним, 25 февраля журналисты программы "Наші гроші" опубликовали на YouTube расследование о коррупционном скандале в оборонном секторе страны.

Как сообщал "Апостроф", после скандала в Минобороны заявили о ряде увольнений.

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