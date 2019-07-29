RU  UA  EN

понедельник, 29 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 июля

10:32
В Киеве устроили дерзкий налет со стрельбой на ювелирку: момент попал на видео
10:07
​Украинские зарплаты сравнили с европейскими: озвучены интересные цифры
10:06
У Зеленского поставили точку в вопросе с поставками воды в Крым
09:56
Силы неравны: озвучен тревожный прогноз по переговорам Украины с Россией
09:50
Где "Шахтер", где: победа "Динамо" в Суперкубке вызвала бурю эмоций среди фанатов
09:42
В Харькове жестко проучили вора, укравшего сумку из авто: опубликовано видео
09:27
Крыму и не снилось: опубликовано видео наплыва туристов в Кирилловку
09:25
Даже носки засекречены: в ВСУ анонсировали громкие реформы
09:20
Лучший клуб Европы опозорился в товарищеском матче с итальянцами: видеообзор
09:08
​Что происходит с гривной после выходных: актуальный курс от НБУ
09:01
Жестокое убийство украинки в Германии: всплыли новые детали и видео с места трагедии
08:39
"Орлы" обыграли "Милан" в Кубке чемпионов: видеообзор
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Даже носки засекречены: в ВСУ анонсировали громкие реформы

понедельник, 29 июля 2019, 09:25
переглянути новину українською

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк рассказал о нововведениях в ВСУ, которые планируются в ближайшее время.

О них он рассказал в интервью каналу 24.

"Что касается тайны. Первое и ключевое – не все должно быть тайной. У нас сейчас около 90% финансирования идет из-за секретности через гриф "секретно". Это значит, что там нет конкурентных процедур. Это означает, что там никто не может проверить. И даже парламентский контроль, где представитель комитета сам имел заинтересованность в конкретном бизнесе. Конечно, это был не парламентский контроль, это был механизм обеспечения собственных интересов. Потому что должно быть. Первое мое видение. При распределении денег, и вообще – при формировании заказа – мы должны уменьшить долю "секретно". Это будет смешно, но даже носки и ведра были тайными. Почему? Потому что по количеству носков можно выяснить какое-то развитие, сколько у нас военнослужащих. Вот мы живем в таком абсолютно сюрреалистическом мире все еще. Мы должны иметь современную армию, современное вооружение, а прикрываемся какими-то старыми нормами. Для чего? Там же не носки прячутся. Они никого не волнуют. Когда носки являются секретом, конечно, легче объяснить, почему определенная боевая машина является тайной", - сказал он.

При этом, Данилюк указал на важный момент: неважно, что все знают и характеристики этой машины, и количество личного состава.

"Абсолютно. Поэтому тайну надо оставить только там, где это необходимо. Остальное – это должна быть конкурентная и прозрачная процедура, где все могут участвовать. А даже там, где тайно, тоже надо предусмотреть возможности для конкуренции", - добавил секретарь СНБО.

Подробнее о возможной кандидатуре генпрокурора читайте в материале "Апострофа": Борьба за Зеленского: кто займет кресло генпрокурора.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Топ-10 вопросов для Зеленского: эксперты МЦПИ назвали главные проблемы и их решения

Борьба за Зеленского: кто займет кресло генпрокурора

Свадебный премьер: какую игру затевает Коломойский за спиной у Зеленского

​Если бы Сытник был порядочным человеком, он сам бы ушел с должности - нардеп Юрий Береза

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: