Оппозиции не будет: у Зеленского сделали громкое заявление по назначениям министров

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус сделал важное заявление о коалиции и назначениях министров.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Коалиция (речь идет о монобольшинстве, - прим. ред.) заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - сказал он.

На вопрос о коалиции с партией "Голос", Герус сказал следующее: "Это же зависит и от "Голоса", от их позиции и политических пожеланий. Увидим".

Подробнее об опасности прохождения в Верховную Раду некомпетентных депутатов, читайте в материале "Апострофа": "Сценарий ЗЭН": Путин получил в Украине то, что желал, но Зеленский может все исправить.