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У Зеленского раскрыли подробности о "сюрпризе", который готовят Медведчуку

вторник, 30 июля 2019, 12:22
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В команде "Слуга народа" готовят пакет законопроектов по демонополизации медиарынка.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на слова заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Наши ребята сейчас прорабатывают определенные шаги, которые нельзя будет использовать и в своих интересах, чтобы нас потом не обвиняли", - рассказал политик, отвечая на вопрос журналистов, как в партии воспринимают историю с приобретением одним собственником (кумом Путина и олигархом Виктором Медведчуком) телеканалов "112 Украина", News One и ZIK.

Тимошенко подчеркнул, что в других сферах монополист, если его признают таковым, будет платить больше налогов, у него будет больше ограничений.

"В СМИ немного другая история, монополий нельзя допускать. Это должен быть рынок", - отметил он.

По словам замглавы Офиса президента, власть хочет раскрыть всех бенефициаров. Также речь идет и о финансировании СМИ из-за рубежа.

"И не только из-за рубежа. Речь идет об открытости финансирования. Мы люди из сферы телевидения и прекрасно понимаем, как финансируются каналы. Поэтому будем делать все для того, чтобы деньги были официальные здесь, чтобы с них платились налоги и каналы показывали полное финансирование", - пояснил политик.

Журналисты отметили, что каналы в Украине, говорят, все убыточные.

"Значит, им придется показывать убыток. Или выходить в плюс. Правила игры простые, и это касается не только медиа. Все должно быть "белое"", - сказал Тимошенко.

Как сообщал "Апостроф", 10 июля украинские политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко снова были на переговорах в Москве - они встретились с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

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