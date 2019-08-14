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Украина готовит морской "сюрприз" оккупантам в Крыму

среда, 14 августа 2019, 15:35
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Государственная служба морского и речного транспорта Украины и ГП "Госгидрография" выступили с инициативой создать морской режимный район вокруг оккупированного Крыма, таким образом вход суден на полуостров будет полностью исключен.

Об этом сообщил официальный сайт службы.

Госгидрография отмечает, что в данный момент российские оккупанты создали параллельную версию судоходных навигационных карт (ЭНК) региона, где обозначили полуостров российским. Такой шаг создает угрозу для морского судоходства, поскольку данные в судовом оборудовании могут дублироваться, а корабли в регионе пойдут на опасные маневры и столкновения.

"Мы уже добились, чтобы РЕНК PRIMAR не продавал российские карты (с обозначением украинских территорий). Собираемся требовать у РЕНК IC-ENC (Великобритания) прекращения реализации таких ЕНК. Следующим и очень важным этапом противодействия российской агресии является объявление Украиной морского режимного района с целью запрета захода суден в порти Крима и запретить незаконную деятельность РФ у территориальных вод Украины… Объявление режимного района даст Украине возможность не только противодействовать агрессору, но и обеспечить выполнение обязательств перед мировым сообществом сразу в нескольких направлениях… И свести на нет попытки россиян с картографирования указанного региона ", - говорится в сообщении руководства службы.

Госгидрография призвала органы государственной власти Украины и общество присоединиться к инициативе.

Как сообщал "Апостроф", ранее так называемый зампред "Совета министров" Крыма Георгий Мурадов заявил, что оккупанты намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров воды из Днепра.

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