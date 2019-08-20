Один из главных соратников Зеленского ушел с должности и продал бизнес

Генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко покинул свою должность и продал долю в бизнесе.

Об этом он сам сообщил в ходе встречи с журналистами в Киеве, передает LIGA.net.

На своей должности Александр Ткаченко находился с 2008 года. Он указал, что получил достаточно денег за продажу своих активов в "1+1".

"Свою долю в "плюсах" в 5% продаю инвестиционной компании. Есть хорошая компания, наконец-то буду при деньгах", - сказал он.

По его словам, ряд журналистов, которые имеют доли в холдинге, и были избраны в Верховную Раду, будут их продавать.

Ткаченко подчеркнул, что пока останется "почетным президентом телеканала".

Также стало известно, что 1+1 media из-за ухода Ткаченко изменит структуру управления, теперь в состав управляющей группы войдут шесть человек: Максим Кривицкий, Ярослав Пахольчук, глава 1+1 Digital и Инноваций Анна Ткаченко, гендиректор ТРК Студия 1+1 Вячеслав Миенко, финансовый директор Дмитрий Тузов и директор по маркетинговым коммуникациям Светлана Павелецкая.

Александр Ткаченко прошел в украинский парламент по списку партии "Слуга народа". Он был девятым в списке. В прессе его называют главным кандидатом на должность руководителя Киевской городской государственной администрации.

Как сообщал "Апостроф", ранее киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что его поставили в известность, будто гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко и Андрей Вавриш уполномочены выполнять обязанности кураторов по Киеву от Офиса президента Владимира Зеленского.