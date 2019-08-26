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У Зеленского рассказали, какие комитеты в Раде отдадут оппозиции

понедельник, 26 августа 2019, 15:22
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В будущем составе Верховной Рады президентская партия "Слуга народа" готова отдать оппозиционным политическим силам сразу шесть комитетов.

Об этом сообщил глава партии Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

По словам политика, оппозиция может рассчитывать на следующие комитеты парламента: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов.

"Что мы предлагаем в качестве руководящих должностей в комитетах, то мы предлагаем: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов", - заявил он.

Разумков отметил, что надеется на конструктивное сотрудничество с другими политическими силами в Раде.

"Надеюсь, что работа в парламенте будет направлена не на политическую позицию или оппозицию, а на развитие нашего государства. Думаю, что к вечеру мы уже получим все предложения по руководящему составу в комитетах и к утру выйдем с консолидированной позицией", - сказал лидер "Слуги народа".

Политик отказался называть имена претендентов на посты руководителей комитетов, уточнив, что консолидированной позиции по этому вопросу в партии пока нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Раде предупредили, что оппозицию партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" в парламенте могут составить все остальные фракции, причина этому – неприемлемое для них распределение комитетов парламента.

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