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Система живуча: у Зеленского назвали две главные для него угрозы

четверг, 29 августа 2019, 16:14
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Президент Владимир Зеленский оказался перед двумя значительными угрозами - коррупционеры, которые держатся за власть, и серьезный мировой экономический кризис, который уже на пороге.

Об этом сообщил советник президента-экономист Олег Устенко для "Главкома".

По его прогнозам, отказ Зеленского сотрудничать с коррупционными кругами может угрожать его личной безопасности.

"У Зеленского есть два вектора серьезного риска. Первый - внутренний: это ограниченная группа с очень широкими интересами, которая сопротивляется любым изменениям. Тот, кто пришел не из этой системы, может просто ее убить ... У него есть чувство мести в хорошем смысле, как у Робин Гуда, за свой народ. Сам приход Зеленского к власти - это месть старой системе ... Деньги еще ходят по коррупционным каналам, но не поднимаются на вершину коррупционной пирамиды, потому что президент не возглавляет ее. В такой ситуации пирамида чувствует себя крайне неустойчиво. Но система будет пытаться выжить, потому что, опять же, речь идет о миллиардах долларов. Поэтому основная угроза для Зеленского связана с личной безопасностью", - отметил Устенко

Вторая угроза, по словам советника президента, является внешней - это экономический кризис, который будет сильнее чем тот, что был в 2008 году. При этом Устенко отметил, что у главы государства есть козырь в экономическом плане - он может рассчитывать на полную поддержку парламента в кризисных ситуациях.

"Впереди мировой кризис. И этот кризис будет гораздо серьезнее по сравнению с 2008 годом, потому что тогда была определенная очистка, но реальные фундаментальные причины, которые вызвали тот кризис, не были ликвидированы. И рвануть сейчас может с куда большей силой. Но из позитивов можно выделить то, что Зеленский не нуждается в дополнительной лояльности ни от кого, у него есть большая собственная фракция", - сказал Устенко.

Экономист порекомендовал Зеленскому "действовать быстро" в вопросах экономических реформ, пока не нарушилась "монолитность" его фракции в парламенте.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами партии "Слуга народа" в КВЦ "Парковый" и попросил их проголосовать за ряд законопроектов.

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