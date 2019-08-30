​У Зеленского объявили об объединении еще двух министерств

Министерство экономического развития и торговли Украины и Министерство аграрной политики и продовольствия будут объединены в единое ведомство.

Об этом в Facebook сообщил новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

“Объединение имеет целью ускорение реализации ключевых реформ, таких как: приватизация государственных предприятий, внедрения рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений”, - говорится в сообщении.

По словам Милованова, для новосозданного министерства приоритетами будут синхронизация деятельности всех рынков и внедрение эффективных, прозрачных и понятных правил игры.

Инструментами для достижения целей станут дерегуляция, приватизация госпредприятий, перезагрузка системы госстатистики

“Объединение министерств носит стратегический характер. И в этом стратегическом измерении нам критически услышать ключевых стейкхолдеров. Мы планируем проведение координационной встречи с представителями аграрного сектора для определения болевых точек и перспектив. Налаживания эффективного диалога - наш вызов и возможность. Будет приложено максимум усилий, чтобы жизненный сельскохозяйственный цикл не был нарушен”, - написал Милованов.

Как сообщал “Апостроф”, ранее Верховная Рада Украины утвердила состав нового правительства.