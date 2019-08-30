В Оппоблоке сообщили о нарушении прав нардепов в первый день работы Рады

В четверг, 29 августа, в первый день работы Верховной Рады IX созыва были нарушены права семи избранных от Оппозиционного блока депутатов.

Об этом говорится в заявлении партии на Facebook.

Группа из семи народных депутатов Оппозиционного блока подала заблаговременно и в установленном порядке в аппарат Верховной Рады заявления относительно членства в комитетах Верховной Рады. Эти заявления были отображены в рабочих материалах подготовительной депутатской группы, персональный состав комитетов был предварительно ею утвержден на заседании с участием представителей всех политических партий, что нашло своё отражение в Проекте постановления ВР, поданного подготовительной депутатской группой к первому дню работы Верховной Рады нового созыва. Однако позже фамилии нардепов Оппозиционного блока без согласования с ними были исключены из Проекта Постановления, вынесенного на голосование в сессионный зал. Произошло грубое нарушение права народных депутатов, гарантированное Законами Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины", "О статусе народного депутата Украины" и "О комитетах Верховной Рады Украины".

"Главное - грубо нарушено конституционное право иметь своих представителей в высшем законодательном органе избирателей, делегировавших власть народным депутатам Оппозиционного блока", - отметили в партии.

Представители партии в Верховной Раде Украины обратились к руководству Верховной Рады с требованием разобраться в сложившейся ситуации - является ли данный инцидент "следствием политических интриг, халатности аппарата или же недоразумением".

"Надеемся, что новая Верховная Рада будет нацелена на конструктивную работу, а не постоянную конфронтацию с политическими оппонентами", - отметили в партии.

Соответствующее заявление о совершении правонарушения руководством Верховной Рады направлено Оппозиционным блоком в Административный суд.