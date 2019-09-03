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Борьба с офшорами: "Батькивщина" предложила в Раде 10 срочных законопроектов

вторник, 03 сентября 2019, 10:07
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"Батькивщина" настаивает на немедленном рассмотрении в Верховной Раде целого ряда законопроектов, которые будут влиять на доходную и расходную части бюджета.

Об этом заявил заместитель председателя фракции Сергей Соболев на заседании Согласительного совета председателей парламентских фракций и групп.

Он сообщил, что "Батькивщина" сформировала 10 ключевых законопроектов. Начать, считают необходимым во фракции, с тех, которые будут влиять на доходную часть. Соответствующие документы фракция вносила в течение 5 лет, но их так и не включили в повестку дня, отметил политик.

Одним из приоритетных в "Батькивщине" настаивают поставить законопроекты, регулирующие налогообложение оффшорных юрисдикций - №1181 (Проект Закона о налоговом суверенитете Украины и оффшорных компаниях) и №1179 (Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украина "О налоговом суверенитете Украины и оффшорных компаниях").

"Они четко устанавливают порядок установления налогообложения для оффшорных юрисдикций. Подобные нормы существовали в Украине, когда был введен закон о трансфертном ценообразовании, который позволял наполнять бюджет почти на треть дополнительными средствами, которые мы получали от оффшорных юрисдикций", - напомнил он.

Остальные законопроектов будут касаться формирования расходной части бюджета.

Парламент за 2 недели должен рассмотреть вопрос о направлении природного газа отечественного производства на нужды населения (№1177), повышении размера минимальной пенсии по возрасту с размером фактического прожиточного минимума (№1172), о прожиточном минимуме (№1175), вопросы финансирования многодетных семей и помощи при рождении ребенка (№1173).

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