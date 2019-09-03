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Работу новой Рады показали смешным музыкальным видео: реакция сети

вторник, 03 сентября 2019, 17:04
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Работу Верховной Рады Украины показали в виде динамичного клипа, используя музыкальное сопровождение и удачные нарезки.

Соответствующее видео опубликовало издание Радио Свобода в Twitter.

Так, журналисты под неожиданным углом показали торжественное заседание Верховной Рады в четверг, 29 августа.

"Меньше СМСок! Больше законов! Меньше СМСок! Меньше лишних диалогов! Меньше СМСок! Давайте уже голосовать!" – говорит в видео президент Владимир Зеленский.

Украинцам пришлась по душе новая задумка, и они тут же стали комментировать веселые кадры.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась реакция соцсетей на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады.

Кроме того, народного депутата от "Слугу народа" поймали в Раде за пикантной перепиской.

Также за нецензурной перепиской о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения застали основателя клиники "Борис" и советника президента Михаила Радуцкого.

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