Работу новой Рады показали смешным музыкальным видео: реакция сети

Работу Верховной Рады Украины показали в виде динамичного клипа, используя музыкальное сопровождение и удачные нарезки.

Соответствующее видео опубликовало издание Радио Свобода в Twitter.

Так, журналисты под неожиданным углом показали торжественное заседание Верховной Рады в четверг, 29 августа.

"Меньше СМСок! Больше законов! Меньше СМСок! Меньше лишних диалогов! Меньше СМСок! Давайте уже голосовать!" – говорит в видео президент Владимир Зеленский.

Сьогодні - відкриття другої сесії Верховної Ради ІХ скликання. Подивіться, хоч і трохи під несподіваним кутом, на урочисте засідання Верховної Ради 29 серпня pic.twitter.com/7d3ogFfIPj — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 3, 2019

Украинцам пришлась по душе новая задумка, и они тут же стали комментировать веселые кадры.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась реакция соцсетей на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады.

Кроме того, народного депутата от "Слугу народа" поймали в Раде за пикантной перепиской.

Также за нецензурной перепиской о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения застали основателя клиники "Борис" и советника президента Михаила Радуцкого.