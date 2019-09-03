Старые привычки остались: активисты показали видео, как работает новая Рада

В сети было опубликовано видео из Верховной Рады, как народный депутат вставляет в аппараты для голосования карточки своих коллег, это является прямым нарушением регламента работы парламента.

Видео было опубликовано на странице движения "Чесно".

По словам журналистов, на записи депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаил Папиев. При этом виновник происшествия занимает в Раде ответственную за соблюдение регламента должность.

"Нардеп Михаил Папиев расставляет карточки коллег по фракции ОПЗЖ. "Регистрация осуществляется таким образом, что делает невозможным осуществление регистрации вместо народного депутата другим лицом" - ст. 26 регламента ВРУ. Папиев является еще и секретарем Комитета ВРУ по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы", - отмечается в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее представители фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая является второй по численности в Верховной Раде, сообщили, что не будут голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.