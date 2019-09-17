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​Супрун рассказала про паранойю у нового руководства Минздрава
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​Супрун рассказала про паранойю у нового руководства Минздрава

вторник, 17 сентября 2019, 12:20
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Новое руководство Министерства здравоохранения Украины подозревает оставшуюся в ведомстве после отставки Ульяны Супрун команду в предвзятом отношении к себе.

Об этом экс-глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала в интервью "Украинской правде".

"К сожалению, новое руководство Минздрава имеет паранойю, что люди в министерстве против них. Но это не так. Они работают на украинский народ, не на Супрун или отдельную политическую силу. И пока у нас не будет понимания, что госслужащие работают на страну, а не на политическую силу, мы не будем здоровой, взрослой европейской страной", - сказала она.

Супрун отметила, что перед уходом призывала сотрудников не саботировать работу нового руководства, искать способы взаимодействия с ними и не увольняться с занимаемых постов.

В то же время новое руководство Минздрава, по ее словам, не захотело встретиться с ней.

"Это было как: "До свидания, тут оставьте ключи, мы не хотим с вами общаться", - отметила Супрун.

Она негативно оценила такие действия новых властей, добавив, что при ней в Минздраве подготовили план реформ в сфере здравоохранения на ближайшие 5 лет - переходную книгу. Будут ли новые власти придерживаться этого плана, Супрун не уточнила.

Как сообщал "Апостроф", ранее Ульяна Супрун рассказала об угрозах физической расправы и избиении ее супруга во время скандала с увольнением ректоров Одесского медуниверситета и Национального медицинского университета имени Александра Богомольца.

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