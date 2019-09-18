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Политконсультант рассказал о стратегии, которая позволит Зеленскому сохранить пост на несколько сроков

среда, 18 сентября 2019, 10:00
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Украинским политикам не хватает долгосрочного плана развития страны, и поэтому наблюдаются тенденции к частой сменяемости политического курса, что не дает возможности стране стабильно развиваться.

Об этом заявил в интервью "Апострофу" политический консультант Максим Карижский.

Так, первым стратегическим шагом для нынешней власти во главе с президентом Владимиром Зеленским эксперт называет укрепление аграрной роли Украины, поскольку в свете климатических изменений вскоре человечество столкнется с продовольственным кризисом.

"Лишь наличие плана хотя бы на 5-20 лет являет необходимым условием для успешных кратковременных действий. Именно далекий горизонт политических целей позволял лидерам государств удерживать власть… Начнем с процессов, которые затрагивают не исключительно Украину, а весь мир - с климатических изменений. Речь идет о сокращении плодородной земли. Украина имеет возможность закрепить за собой статус "аграрной сверхдержавы". Если изменения пойдут по "влажному" сценарию, то расположение Украины предоставит возможность выращивать по два урожая за сезон, а также выращивать многие культуры, которые не свойственны нашей стране. Украина не готова к этой роли - от того, как Украина будет распоряжаться своими землями, будет зависеть уровень обеспечения продовольствиями других стран. Поэтому за нашей страной будет установлен тщательный контроль … Украина должна быть готова отстаивать свои земли, не надеясь на защиту международных структур", - заметил он.

По словам Максима Карижского, борьба с коррупцией в Украине не будет эффективной, пока к ней не подходит стратегически. Он призвал искоренить возможности для коррупции с помощью приватизации и проверок чиновников.

"Чтобы предотвратить коррупцию в стране, нужно ликвидировать ее предпосылки - приватизировать все государственные активы и прекратить практику программ отраслевой помощи. При входе на госдолжность каждый кандидат должен проходить детектор лжи, который поможет узнать его цели на посту", - отметил он.

Он также призвал инициировать создание программ для стимуляции бизнеса, чтобы граждане могли повышать свое благосостояние и быть конкурентными на рынках.

"Социалистический уклад не стимулирует людей к предпринимательству и росту производительности. Между тем, главную роль в индустриальных революциях играли предприниматели… Приоритетом госполитики должно стать создание моды на предпринимательство и обеспечение благоприятных условий для развития бизнеса", - заявил эксперт.

Также он призвал решить проблему с падающей кривой рождаемости за счет открытия границ и упрощения предоставления гражданства для мигрантов, реформировать систему образования, сделав ее более гибкой, изменить подход к медицине и физическому воспитанию граждан. По мнению Максим Карижского выполнение этих пунктов или хотя бы внесение их в план развития государства позволит на долгие годы стабилизировать политическую ситуацию в стране, - рассказал Максим Карижский в интервью "Как Зеленскому планировать третий президентский срок".

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