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Угроза удара на Киев с севера: названы важные моменты в плане Кремля

среда, 18 сентября 2019, 09:29
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В Украине рассматривают Беларусь как возможный плацдарм для удара на Киев с севера после ее объединения с Россией.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал белорусский политик-либерал и экономист Ярослав Романчук.

"В соглашениях нет военной тематики по одной простой причине – военные и правоохранительные органы России и Беларуси никогда не переставали сотрудничать. Москва является центром подготовки белорусских кадровых полицейских и офицеров. Поэтому проникновение россиян в силовые структуры значительно более сильное, чем это было в Украине в 2013-2014 годах. Потому, если мы пойдем на интеграцию, то позиция невмешательства Беларуси в конфликты уйдет в прошлое. Россия получит гораздо больше возможностей использовать территорию Беларуси для осуществления геополитической экспансии", - заявил он.

По словам эксперта, в Кремле об этом задумываются - активно ведут информационную, геополитическую войну. На данном этапе Москве гораздо важнее внести разногласия в Евросоюзе, заставить Европу говорить разными голосами. Потому возможный удар по странам НАТО - долгосрочная стратегия.

"В случае поражения правительства Владимира Зеленского, особенно в экономике, у сторонников реинтеграции на постсоветском пространстве появится аргумент. Мол, смотрите, Беларусь присоединилась к России, и люди хорошо живут. Будут звучать пропагандистские клише – хорошие дороги, порядок, стабильность, мир. Они будут дополнительными аргументами, чтобы убедить Украину идти не по европейскому пути, а в направлении России. Будут говорить – смотрите, белорусы сделали это и теперь газ у них 150 долларов стоит, а для Украины, скажем, 300. Энергетическая политика хорошая, предприятия работают. Это будет сделано, чтобы показать преимущества сотрудничества с Россией в новом формате", - заявил Романчук.

Так, для Беларуси важен успех украинских новых властей. Чем глубже Украина будет интегрироваться в Европу и реализовать реформы, чем больше будет преимущество свободного рынка и тем сложнее будет России поглощать Беларусь.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Поглотив Беларусь, Россия сможет нанести удар по Киеву - белорусский политик".

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