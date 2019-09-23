Появилось уточнение по скандальному делу против Парубия

Открытое в Государственном бюро расследований производство по заявлению Андрея Портнова - бывшего чиновника Администрации президента Виктора Януковича, не касается депутата Верховной Рады Андрея Парубия, а охватывает лишь расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом заявила спикер бюро Анжелика Иванова, передает УНН.

"Оно не в отношении Парубия. В производстве, которое зарегистрировано по заявлению Портнова, речь идет о событиях, которые имели место 2 мая 2014 в Одессе", - сказала Иванова.

Она уточнила, что в своем заявлении Портнов указал на Парубия, как на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в то время. Якобы именно поэтому он может быть причастен к массовым беспорядкам, которые привели к гибели людей.

"В рамках досудебного расследования эти факты, изложенные заявителем, будут проверены, им будет дана правовая оценка и принято решение относительно уголовного производства", - добавила спикер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось заявление в ГБР с упоминанием Андрея Парубия и просьбой начать расследование относительно событий 2 мая 2014 года в Одессе.