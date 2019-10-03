"Слуга народа" засветил в Раде дорогой аксессуар: эксклюзивные фото

В четверг, 3 октября, народный депутат из президентской фракции "Слуга народа" Артем Дубнов пришел на заседание Верховной Рады с часами марки Breitling стоимостью 5680 долларов США, то есть более 33 минимальных зарплат в Украине.

Эксклюзивное фото нардепа с аксессуаром предоставил корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Следует отметить, что Артем Дубнов – киевлянин, он победил у себя на 213 округе у бывшего делегата Украины в ПАСЕ Борислава Березы. Родился Дубнов в 1988 году в Киеве, в 2010 - с отличием окончил Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца по специальности хирургическая стоматология. Также имеет диплом Киевского университета экономики и права КРОК по специальности хозяйственное право.

Во время Майдана Дубнов, согласно данным с его страниц в соцсетях, оказывал медпомощь пострадавшим, летом 2014 – отправлялся в зону АТО и оказывал стоматологические услуги военным.

До избрания в Раду работал хирургом-стоматологом в ООО Клиника Дубновой "Стоматолог и Я".

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат "Слуги народа" Андрей Задорожный засветил в Верховной Раде часы Cartier стоимостью в 50 минимальных зарплат в Украине.