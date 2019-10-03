Тимошенко призвала аграриев объединяться и не допустить распродажи земли

Решать судьбу украинской земли имеет право только народ на референдуме, а добиться принятия законов о референдуме и голосования по земельному вопросу украинцы должны совместно.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время общения с аграриями, которые собрались перед Верховной Радой 3 октября, протестуя против открытия рынка земли.

Лидер "Батькивщины" возмутилась, что правительственный законопроект о распродаже земли, который не воспринимается обществом, был внесен в повестку дня без обсуждения и решения профильного комитета.

Как она отметила, законопроект несет опасность потери суверенитета Украины, ведь землю в приграничных областях смогут скупать лица с двойным гражданством.

По словам Тимошенко, предусматривается, что первоочередное право купить землю получат те, кто арендует ее. Сейчас, как известно, крупные агрохолдинги сконцентрировали в своих руках огромные территории и ждут решения о рынке, когда купить угодья можно будет по установленной цене. "Это означает, что если кто-то на 100 долларов даст больше, то будет преимущественное право ее купить".

"Политической воли высшего уровня отдать землю украинским фермерам, селянам нет. Есть воля запустить безграничные капиталы, с которыми не смогут конкурировать простые фермеры", - отметила лидер "Батькивщины".

Неприемлемой Юлия Тимошенко назвала норму о возможной площади земли для покупки - в одни руки можно будет приобрести 0,5% всех сельскохозяйственных земель (это 210 тысяч гектаров) и не более 15% территории области.

"Одну область могут приобрести 6-7 человек. Надо помнить, что у нас 72% территории Украины - это сельскохозяйственная земля. Это не распродажа с молотка, это реально продажа территории Украины", - убеждена она.

Политик призвала аграриев быть активными и противостоять распродаже земли.

"Или не дадим прикоснуться к нашей земли, или они жестко это сделают, без учета интересов украинцев. Власть не имеет права распоряжаться землей за все грядущие поколения", - сказала парламентарий.

"Объединив усилия надо остановить процесс включения законопроекта о продаже земли к рассмотрению в парламенте", - отметила Тимошенко.

Глава "Батькивщины" добилась, что аграрный комитет ВРУ поддержал ее предложение провести парламентские слушания о целесообразности введения рынка земли до рассмотрения правительственного законопроекта в сессионном зале, а также на заседании 11 октября рассмотреть законопроекты относительно земли.