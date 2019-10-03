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В "украинском" скандале с Трампом всплыла фамилия Богдана

четверг, 03 октября 2019, 12:41
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Сотрудники Государственного департамента США советовали адвокату американского президента Рудольфу Джулиани избегать контактов с руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом.

Об этом сообщает издание BuzzFeed News.

В Госдепе США Джулиани якобы советовали избегать контактов не только с Богданом, но также и с близкими ему людьми. Вместо этого, как утверждал бывший мэр Нью-Йорка, государство предпочло, чтобы он встретился с советником президента Украины Андреем Ермаком, когда этим летом Джулиани отправился в Европу.

"Когда Госдеп спросил меня, могут ли они дать мой номер Ермаку, они сказали: "Ермак - настоящий адвокат, в отличие от Богдана, который занимается "халтурой". Ермак прямой, Богдан - нет", – рассказал Джулиани.

Адвокат Трампа отметил, что во время встречи с Ермаком рассказывал ему о том, какое отношение в Госдепе к Богдану.

"Я сказал, вы знаете, что у вас есть такой парень, который не принесет пользы вам и вашей стране. Я просто дал ему совет", - сказал личный юрист Джулиани.

Он также настаивал на том, что он использовал встречу с Ермаком как попытку помочь президенту Украины избежать негативного влияния, в том числе со стороны Богдана в будущем. Согласно мнению экс-мэра Нью-Йорка, именно Богдан был одним из двух людей, близких к президенту Украины, о которых его предупреждали.

По словам Джулиани, он точно не помнит, кто из чиновников Госдепа рекомендовал ему избегать встречи с главой офиса Зеленского. Он предполагает, что это был Курт Волкер, экс-спецпредставитель Госдепа по делам Украины, но точно не помнит.

"Я уверен, что это Волкер сделал. Но я точно не припомню... Я путаю людей, которые проинформировали меня", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", стали известны подробности разговора бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, одного из главных фигурантов масштабного международного скандала, который может закончиться импичментом президента США Дональда Трампа, с адвокатом последнего Руди Джулиани.

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