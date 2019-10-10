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Экс-регионал Святаш после предъявления подозрения получил справку о сердечной болезни и "слег" в больницу

четверг, 10 октября 2019, 18:52
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Прокуратура Киева уведомила о подозрении народного депутата Украины двух созывов и одного из бенефициаров автокорпорации АИС Дмитрия Святаша в рамках уголовного производства о завладении средствами УкрСиббанка на сумму более 1,1 млрд грн.

Об этом пишут "Украинские новости".

На следующий день Дмитрий Святаш получил справку, что находится на стационарном лечении в ДУ "Национальный институт терапии им Л.Т. Малой НАМН Украины".

"Острый коронарный синдром. Гипертоническая болезнь II степени. Риск очень высокий", — сказано в справке.

Примечательно, что медицинское учреждение, выдавшее справку о состоянии Святаша, в должности главврача возглавляет бывший соратник владельца автокорпорации АИС по "Партии Регионов" — Александр Беловол, который проиграл выборы на округе в Харьковской области.

Бывший первый заместитель главы Минздрава Беловол многократно оказывался в эпицентре коррупционных скандалов вокруг закупки медикаментов.

"Бесплатную некачественную вакцину пациентам продавали, как французскую. "Сэкономленные" деньги шли в карман ему и его окружению. В 2009 году в Донецкой и Запорожской областях от вакцинации скончались 3 младенца", — напомнили журналисты.

Позже Беловол получил почти 4 млн грн в качестве подарка от своей 83-летней тети-пенсионерки, и купил элитное жилье в Киеве и Харьковской области.

Журналисты отмечают, что за подделку справок должностные лица могут получить до трех лет лишения свободы, а если документ будет использован для затягивания следствия — подписанты станут соучастниками мошенничества с возможным заключением до 12 лет. Самому же Дмитрию Святашу за использование подозрительной справки "светит" до двух лет заключения.

Воспользовавшись медицинской справкой, Дмитрий Святаш может покинуть пределы Украины -экс-регионалу удалось отменить запрет суда, а супруга совладельца автокорпорации АИС Анжелика Святаш рассказывала о поездке в Монако с семьей.

Во время досудебного следствия по делу о краже средств кредиторов прокуратурой Киева установлено, что бывший народный депутат Украины Дмитрий Святаш в 2008-2018 гг., действуя как организатор преступления, по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб этому банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн.

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