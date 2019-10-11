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Противодействие энергетической экспансии РФ возвращает Ляшко в политику - политолог

пятница, 11 октября 2019, 18:54
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По мнению политического эксперта Светланы Кушнир, борьба с импортом российской электроэнергии, которую возглавил Олег Ляшко, может стать для него базой укрепления электоральных позиций.

Об этом она написала в Facebook.

"Олег Ляшко, похоже, возвращается в большую политику. Делает это очень технично - на теме недопустимости импорта электроэнергии из РФ, который начался благодаря "поправке Геруса". На фоне недовольства вокруг "Формулы Штайнмайера", борьба с проявлением российской экспансии на стратегическом для Украины энергорынке, является очень перспективным шагом", - отмечает политолог.

Курс новой власти с признаками лояльности к России неприемлем для значительной части электората. На поддержку этих избирателей рассчитывает Ляшко.

"От Зеленского уже начинает отваливаться часть патриотического электората. Ни к Порошенко, ни к Вакарчуку они не пойдут. К ОПЗЖ Медведчука - подавно. Ляшко чувствует запрос на противодействие России и делает первый шаг. Достаточно убедительно", - указывает Кушнир.

Украина 1 октября возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России. Об этом сообщили в операторе системы передачи НЭК "Укрэнерго". 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи", котороезаключило несколько контрактов на поставку газа АО "Днепроазот" (входит в группу "Приват" Игоря Коломойского).

Верховная Рада 18 сентября приняла поправку нардепа Андрея Геруса, позволив покупать по двусторонним договорам электроэнергию у стран, не являющихся членами европейского Энергетического Сообщества. Герус объяснил необходимость правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны.

Коммерческий импорт э/э в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между "Укринтерэнерго" и "Интер РАО" договору для ее передачи в оккупированный Крым.

По мнению президента Ассоциации энергетики Украины Александра Трохимца правка Геруса противоречит международным обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

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