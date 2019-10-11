Участников марафона с Зеленским показали в образе кукол

В социальных сетях продолжается бурное обсуждение пресс-марафона президента Владимира Зеленского.

На встречу с сотнями журналистов, которая длилася более 14 часов, в сети отреагировали сатирической картинкой.

Участники пресс-конференции главы государства, которая состоялась в четверг, 10 октября, на продуктовом рынке в Киеве, были изображены в виде персонажей кукольного "Маппет-шоу" - популярной в свое время англо-американской телевизионной юмористической программы.

Картинка подчеркивает, что общение президента Зеленского с прессой превратилось в красочное шоу, после которого вопросов к главе государства осталось не меньше.

Как сообщал "Апостроф", в сети неоднозначно восприняли идею с местом проведения пресс-марафона, посчитав такое отношение к журналистам свидетельством продолжения войны ОПУ против СМИ.