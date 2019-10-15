Сорвут планы Кабмина: в СМИ раскритиковали попытки реприватизировать "Криворожсталь" и "Укртелеком"

Заявленная правительством большая приватизация может быть сорвана из-за попытки ФГИ вернуть в госсобственность предприятия, которые были успешно приватизированы.

Об этом говорится в статье "Бизнеса", передает РБК-Украина.

"Странным образом выглядят попытки Фонда государственного имущества, который в последние годы не оставляет намерений вернуть "Укртелеком" в госсобственность, полностью нивелировав достижения успешной приватизации. В чем смысл возвращать актив, который вряд ли удастся перепродать так же успешно или вообще продать, при этом вернув предыдущем владельцу 11 млрд грн, непонятно никому, кроме предыдущего руководства ФГИУ", - отмечает автор.

Отмечается, что приватизационные процессы, которые продолжаются с конца 90-х годов, имеют лишь единичные успешные примеры.

"В Украине фактически было три больших приватизации: первая -" Криворожсталь ", вторая -" Укртелеком "и облэнерго, и в 2017 году 3,2 млрд гривен за продажу энергетических компаний. Все остальное - несущественные продажи", - сказал экс-глава ФГИУ Виталий Трубаров.

Разгосударствление этих предприятий не только дало бюджету беспрецедентные поступления, а подняло на новый уровень сами предприятия.

"После перехода в частную собственность в крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, в развитие" Криворожстали "по состоянию на 2016 год было инвестировано 867,6 млн долл., что почти на 370 млн долл. больше, чем планировалось по договору (500 млн долл.). Кроме того, новый менеджмент взялся за модернизацию мощностей, техническое переоснащение производства и реконструкцию. Отдельной статьей расходов прописали выполнение обязательств природоохранной деятельности. Сумы исчислялись миллиардами гривен. Выросли зарплаты и соцвыплаты работникам, отчисления в бюджет. Предприятие успешно работает, чего не было во времена госсобственности", - напоминает "Бизнес".

Также был приведен пример "Укртелекома". Его в 2011 году приобрела ЕСУ - украинская дочерняя компания австрийского фонда Эрис за 10,5 млрд грн. Это почти вдвое больше, чем предлагали конкуренты на торгах. Это второй раз в истории страны, когда план правительства по поступлениям от приватизации был выполнен.

"Будучи государственным, "Укртелеком" был убыточным, что ложилось бременем на госказну - на налогоплательщиков. Получив нового владельца и команду управленцев, уже в 2014-2016 годах (с учетом потери активов в Крыму и на Донбассе), компания получает прибыль в более 2 млрд грн. Это означает рост отчислений в бюджет", - пишет автор материала.

Следовательно, попытки вернуть процесс назад приведут к падению интереса со стороны иностранных партнеров к Украине, и обернутся срывом планов приватизации 2020, предупреждает автор.

В материале указано, что, если будут соблюдены принципы прозрачной и честной приватизации, которые огласила власть, то шанс получить покупателей, которые готовы будут покупать, с перспективами развития остаются, и в качестве примера, чиновникам стоит взять успешный опыт приватизации "Криворожстали" и "Укртелекома".